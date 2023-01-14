Украинская ассоциация футбола решила не продолжать сотрудничество с Александром Петраковым, так что в начале нового года тренер остался без работы. Впрочем, в ближайшее время он может возглавить новую национальную сборную.

Читайте также Кто будет после Петракова: букмекеры назвали главных фаворитов на должность тренера сборной Украины

Неожиданный вариант для Петракова

По информации армянского журналиста Грача Хачатряна, Александр Петраков станет новым главным тренером сборной Армении. Ранее уже сообщалось, что украинский специалист имеет несколько предложений из-за границы от клубов и сборных.

Так что вполне возможно, что Петраков возглавит сборную, которую деклассировал в Лиге наций. В сентябре прошлого года "сине-желтые" разгромили Армению 5:0. После этой неудачи главный тренер армян Хоаким Капаррос был отправлен в отставку.

Важно! Сборная Армении попала в группу D отбора на чемпионат Европы 2022 года. Соперниками "Горцев" будут команды Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии.

Петраков во главе сборной Украины