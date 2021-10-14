Петраков не любить Караваєва та розраховує на інтуїцію, – журналіст Циганик

Спортивний журналіст Ігор Циганик поділився враженнями від роботи тренерського штабу на чолі з Олександром Петраковим. Тренер зробив помилкові заміни у матчі проти Боснії і Герцеговини.

"Тренер приймає рішення, які хоче"

Ігор Циганик розповів про заміни та кадрові ротації у матчі з Боснією і Герцеговиною. Спортивний журналіст вважає, що тренер збірної України Олександр Петраков не полюбив Олександра Караваєва. Тому захисник Динамо не отримує мало ігрової практики.

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Петраков не любить Караваєва. Тренер приймає рішення, які хоче. Якщо у тебе, окрім Шапаренка, більше немає центральних хавбеків, і ти не ставиш у склад Піхальонка, то неси відповідальність. Якщо ти випускаєш Сікана замість Яремчука – теж,

– зазначив Циганик.

Також представник ЗМІ виділив те, що Петраков повністю розраховує на свою інтуїцію. А у його замінах по ходу матчу немає жодної логіки.

У Петракова все побудовано на інтуїції: як Бог дасть. У його замінах не було ніякої логіки,

– відповів журналіст.