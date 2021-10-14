"Тренер принимает решения, которые хочет"

Игорь Цыганык рассказал о заменах и кадровых ротациях в матче с Боснией и Герцеговиной. Спортивный журналист считает, что тренер сборной Украины Александр Петраков не взлюбил Александра Караваева. Поэтому защитник Динамо получает мало игровой практики.

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Петраков не любит Караваева. Тренер принимает решения, которые хочет. Если у тебя, кроме Шапаренко, больше нет центральных хавбеков, и ты не ставишь в состав Пихаленко, то неси ответственность. Если ты выпускаешь Сикана вместо Яремчука – тоже,

– отметил Цыганык.

Также представитель СМИ выделил то, что Петраков полностью рассчитывает на свою интуицию. А в его заменах по ходу матча нет никакой логики.

У Петракова все построено на интуиции: как Бог даст. В его заменах не было никакой логики,

– ответил журналист.