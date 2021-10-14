"Тренер приймає рішення, які хоче"
Ігор Циганик розповів про заміни та кадрові ротації у матчі з Боснією і Герцеговиною. Спортивний журналіст вважає, що тренер збірної України Олександр Петраков не полюбив Олександра Караваєва. Тому захисник Динамо не отримує мало ігрової практики.
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Петраков не любить Караваєва. Тренер приймає рішення, які хоче. Якщо у тебе, окрім Шапаренка, більше немає центральних хавбеків, і ти не ставиш у склад Піхальонка, то неси відповідальність. Якщо ти випускаєш Сікана замість Яремчука – теж,
– зазначив Циганик.
Також представник ЗМІ виділив те, що Петраков повністю розраховує на свою інтуїцію. А у його замінах по ходу матчу немає жодної логіки.
У Петракова все побудовано на інтуїції: як Бог дасть. У його замінах не було ніякої логіки,
– відповів журналіст.
- Збірна України розписала мирову у Львові – 1:1.
- Україна не змогла полегшити собі життя у відборі чемпіонату світу-2022. Однак ще не втратила шанси на вихід у фінальну частину. "Синьо-жовті" мають 9 очок, випереджаючи Фінляндію та боснійців на одне та два очки відповідно.
- У листопаді підопічні Петракова проведуть останній поєдинок групового раунду проти все тієї ж Боснії і Герцеговини, але вже на полі суперника.