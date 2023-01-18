"Було дуже складно їй протистояти": перша ракетка України заслужила похвалу від чемпіонки

Перша ракетка України Ангеліна Калініна перемогла Петру Квітову у рамках 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Чешка розсипалась компліментами в сторону українки.

Чеська тенісистка залишилась вражена після поєдинку проти українки. Квітова вважає перемогу Калініної закономірною.

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Петра Квітова однозначно вподобала такий конкурентний поєдинок проти Ангеліни Калініної. Чеська тенісистка відзначила бездоганну гру українки.

Було відчуття, ніби Ангеліна взагалі не помилялася. Вона відбивала всі мої удари, дуже добре грала в захисті, чудово рухалася та досить швидко грала. Було дуже складно знайти спосіб їй протистояти. Спробувала кілька слайсів, дропшотів, але сьогодні вона грала дуже, дуже добре. Тож так, вона точно заслужила перемогу. Безумовно, це був хороший матч,

– розповіла Квітова.

Ангеліна Калініна дізналась свою наступну суперницю у наступному раунді Відкритого чемпіонату Австралії. Також до 1/16 турніру змогла пробитись ще одна українка, Катерина Байндль.