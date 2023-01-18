Нею стане титулована тенісистка з Чехії Барбора Крейчикова. В 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії чемпіонка Ролан Гарросу у двох сетах здолала француженку Карлу Бюрель – 6:4, 6:1. Тенісистка з Франції змогла взяти лише 5 геймів, пише 24 канал.

До теми Українка Калініна вигризла перемогу у чемпіонки Вімблдону на Australian Open

Це вже вам буде не легка прогулянка

За поєдинок чешка зробила три подачі навиліт та стільки ж подвійних помилок, а показник першої подачі сказав 59 відсотків.

Калініна ж в 1/32 фіналу переграла Петру Квітову – 7:5, 6:4.

Це буде друга поспіль зустріч Ангеліни Калініної на Australian Open-2023 проти суперниці з чеським прапором.

Зверніть увагу! Матч Калініної проти Крейчикової відбудеться 20 січня. Орієнтовний початок зустрічі о 02:00 (за київським часом).

Раніше перша ракетка України вже виходила на корт проти Крейчикової. Було це у 2018 році, коли чешка у трьох сетах переграла українську тенісистку – 3:6, 6:3, 6:3.