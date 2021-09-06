"Срібло" перейшло до іншого українця, Олександра Ярового. Але історія на цьому не закінчилася – малайзійці влаштували Ковалю справжнє цькування.

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– Під час змагань ви знали, що малайзійцю загрожує дискваліфікація?

– Ні, про це я не знав. Але здивувався, що його взагалі допустили в сектор. Тому що він і ще двоє людей спізнилися в перший коллрум. Прийшли, коли нас звідти вже виводили. Малазієць двох менеджерів штовхнув вперед, мовляв, домовляйтеся, щоб мене впустили. Вони придумали відмазку, що у них зламався транспорт. Але представники збірної Греції зняли на відео моменти, як вони розігрівалися на разминочном поле, робили пробіжки.

Вони хотіли з'їхати на транспорт, але в підсумку почали виступати під протестами. Причому першою подала протест Греція, у якій була відео-фіксація, а потім вже підключилася Україна. Але коли йшли змагання, я про це не знав і навіть не думав.

А коли сказали, що малазійця зняли, то було зрозуміло, за що. А вони почали з'їжджати, що Україна така підступна. Написали протест вже після змагань, а насправді все три людини, які запізнилися, змагалися під протестами.

– Тобто, виходить, що вони розминалися поруч, а хотіли послатися на проблеми з транспортом…

– Але справа в тому, що ми з Сашком Яровим не поруч з ними розминалися. Ми з ним чекали в одній кімнаті, бо знали, що за годину і 10 хвилин до старту змагань треба починати розминатися. А у них там своє було кіно. Один на одного дивилися, хто перший піде, і в підсумку втрьох пропустили час і запізнилися.

– Вночі після протесту від малайзійців були якісь переживання, що їх апеляцію можуть задовольнити і забрати у вас "золото"?

– Ні, я думав, що там уже змін ніяких не буде, тому що вже у всіх протоколах стояло, що у України перші два місця, а на третьому - грецький спортсмен. А на нагородження були просто приємні відчуття.

– Коли почалися нападки від малайзійців на вас і Україну, мовляв, це ганебне "золото" і так далі, ви це все десь читали?

– Ні. Мені друг, з яким я жив в одній кімнаті, розповідав. А я сміявся, бо дійсно було весело. До речі, малайзійці навіть створили мій фейк-аккаунт в інстаграмі. І під постами писали всякі неприємні речі.



Фейковий акаунт Максима Коваля в інстаграмі / Скриншот

– За підсумком змагань засмутилися, що не змогли штовхнути ядро ​​далі малазійця, у якого була спроба на 17,94 метра. А у вас в підсумку вийшло 17,34 метра.

– Ну так, якесь розчарування всередині було. А він – молодець, потрапив в одній спробі. Так буває, що одна спроба може добре вилетіти.

– Але очікували перед стартом, що зможете встановити світовий рекорд?

– Я про це не думав. Зосередився лише на тому, як правильно все зробити технічно.

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