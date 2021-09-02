Та згодом стало відомо, що малазієць і ще двоє спортсменів порушии правила, запізнившись до кімнати очікування перед початком змагань. Рішення віддати медаль українцеві Максиму Ковалю викликало критику з боку малазійських уболівальників. Вони почали ображати нашу країну.
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Крапки над "і" розставив представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.
Вони спізнилися. У них могла бути вагома причина запізнення, тому ми дозволили їм змагатися, а в цей час вивчали факти,
– прокоментував ситуацію Спенс.
Спенс сказав, що як привід було приведено те, що малазієць і двоє інших сказали, що вони не чули оголошення або воно було на мові, яку вони не розуміли. Уже після закінчення змагань організатори визначили, що у спортсменів не було ніякої вагомої причини, щоб спізнюватися. Тому апеляція малайзійської сторони була відхилена.
Також він зазначив, що Паралімпійський комітет України "піддавався серйозним образам з боку малайзійців".
"Мені шкода. Правила є правила. Рішення було прийнято. У тому, що малазієць запізнився, не винен українець", – підсумував Спенс.
Малазійці атакували сторінку Спорт 24
- Малайзійці залишили чимало постів у твіттері та фейсбуці. У трендах малайзійського сегмента твіттер на першому місці була "Україна", на другому – "Зіяд", а на четвертому – "Максим Коваль".
- Після цього вони вдалися і до атаки Національного олімпійського комітету України і сторінки самого Максима Коваля.
- Для прикладу, під новиною про золоту медаль Коваля на фейсбук-сторінці Спорт 24 залишили 39 тисяч коментарів за три години з моменту публікації. А також 14 тисяч лайків та 2 тисячі поширень.