Та згодом стало відомо, що малазієць і ще двоє спортсменів порушии правила, запізнившись до кімнати очікування перед початком змагань. Рішення віддати медаль українцеві Максиму Ковалю викликало критику з боку малазійських уболівальників. Вони почали ображати нашу країну.

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Крапки над "і" розставив представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.

Вони спізнилися. У них могла бути вагома причина запізнення, тому ми дозволили їм змагатися, а в цей час вивчали факти,

– прокоментував ситуацію Спенс.

Спенс сказав, що як привід було приведено те, що малазієць і двоє інших сказали, що вони не чули оголошення або воно було на мові, яку вони не розуміли. Уже після закінчення змагань організатори визначили, що у спортсменів не було ніякої вагомої причини, щоб спізнюватися. Тому апеляція малайзійської сторони була відхилена.

Також він зазначив, що Паралімпійський комітет України "піддавався серйозним образам з боку малайзійців".

"Мені шкода. Правила є правила. Рішення було прийнято. У тому, що малазієць запізнився, не винен українець", – підсумував Спенс.

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