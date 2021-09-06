"Серебро" перешло к другому украинцу, Александру Яровому. Но история на этом не закончилась – малазийцы устроили Ковалю настоящую травлю.

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– Во время соревнований вы знали, что малазийцу грозит дисквалификация?

– Нет, об этом я не знал. Но удивился, что его вообще допустили в сектор. Потому что он и еще два человека опоздали в первый коллрум. Пришли, когда нас оттуда уже выводили. Малазиец двух менеджеров толкнул вперед, мол, договаривайтесь, чтобы меня впустили. Они придумали отмазку, что у них сломался транспорт. Но представители сборной Греции сняли на видео моменты, как они разогревались на разминочном поле, делали пробежки.

Они хотели съехать на транспорт, но в итоге начали выступать под протестами. Причем первой подала протест Греция, у которой была видеофиксация, а затем уже подключилась Украина. Но когда шли соревнования, я об этом не знал и даже не думал.

А когда сказали, что малазийца сняли, то было понятно, за что. Они начали съезжать, что Украина такая коварная. Написали протест уже после соревнований, а на самом деле все три человека, которые опоздали, соревновались под протестами.

– То есть, получается, что они разминались рядом, а хотели сослаться на проблемы с транспортом...

– Но дело в том, что мы с Сашей Яровым не рядом с ними разминались. Мы с ним ждали в одной комнате, зная, что за час и 10 минут до старта соревнований нужно начинать разминаться. А у них там свое было кино. Друг на друга смотрели, кто первый пойдет, и в итоге втроем пропустили время и опоздали.

– Ночью после протеста от малазийцев были какие-то переживания, что их апелляцию могут удовлетворить и забрать у вас "золото"?

– Нет, я думал, что там уже изменений никаких не будет, потому что уже во всех протоколах стояло, что в Украины первые два места, а на третьем – греческий спортсмен. А на награждении были просто приятные ощущения.

– Когда начались нападки от малазийцев на вас и Украину, мол, это позорное "золото" и так далее, вы это все где-то читали?

– Нет. Мне друг, с которым я жил в одной комнате, рассказывал. А я смеялся, потому что действительно было весело. Кстати, малазийцы даже создали мой фейк-аккаунт в инстаграме. И под постами писали всякие неприятные вещи.



Фейковый аккаунт Максима Коваля в инстаграме / Скриншот

– По итогам соревнований расстроились, что не смогли толкнуть ядро ​​дальше малазийца, у которого была попытка на 17,94 метра. А у вас в итоге получилось 17,34 метра.

– Ну да, какое-то разочарование внутри было. А он – молодец, попал в одной попытке. Так бывает, что одна попытка может хорошо вылететь.

– Но ожидали перед стартом, что сможете установить мировой рекорд?

– Я об этом не думал. Сосредоточился лишь на том, как правильно все сделать технически.

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