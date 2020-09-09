З 11-17 вересня 2020 року фонд першої ракетки України Еліни Світоліної організовує черговий навчально-тренувальний табір для талановитих дітей України. Табір відбуватиметься на базі тенісного центру "Lawn Tennis Club", який знаходиться в Одесі.
Діти віком до 12 років зможуть потренуватись у таборі під керівництвом висококваліфікованих наставників, які працюють із національними збірними. Та малеча, яка найкраще себе проявить протягом цього часу буде отримувати підтримку у фонду у майбутньому, інформує
Федерація тенісу України.
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Участь у таборі, а це тренування, харчування та проживання – безкоштовною. У зв'язку з карантинними обмеженнями у кімнаті проживатимуть не більше двох дітей, їм регулярно вимірюватимуть температуру та черговий лікар проводитиме огляд. У вільному доступі будуть знаходитись санітайзери для рук. Також регулярно буде проводитись санітарна обробка приміщень.
За словами Еліни Світоліної, вона вражена кількістю талановитих дітей в нашій країні. Тенісистка запевняє, що талановитій малечі потрібна лише підтримка, щоб у майбутньому вони стали провідними спортсменами України та представляли на весь світ нашу країну. Еліна рада, що їй випала така нагода допомогти українським дітям.
Благодійні організації сильно допомагають вирішувати багато проблем в Україні. Однією з таких є фінансування дитячо-юнацького спорту. Багато спонсорів долучились до ініціативи тенісистки, які усвідомлюють важливість популяризації тенісу в Україні.
Додамо, що перший табір за підтримки Еліни Світоліної відбувся торік на кортах українського тенісного центру "Віккорт". У тренувальному таборі взяли участь 20 дітей. Четверо найкращих гравців були обрані для подальшої підтримки за результатами у таборі. Цих дітей Еліна Світоліна взяла під свій особистий патронат.
Що відомо про фонд Еліни Світоліної? Заснований у 2019 році. Головною метою фонду є підтримка і розвиток юних талантів країни, а також популяризація тенісу в Україні. Фонд надає стипендії обдарованим дітям для навчання тенісу й участі в турнірах, а також займається організацією спортивних зборів та інших спортивно-освітніх програм. Основним завдання фонду є дати змогу розвиватися талановитим дітям у спорті, попри фінансові можливості їх сім'ї.