Діти віком до 12 років зможуть потренуватись у таборі під керівництвом висококваліфікованих наставників, які працюють із національними збірними. Та малеча, яка найкраще себе проявить протягом цього часу буде отримувати підтримку у фонду у майбутньому, інформує Федерація тенісу України.

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Новий табір від Еліни Світоліної

Участь у таборі, а це тренування, харчування та проживання – безкоштовною. У зв'язку з карантинними обмеженнями у кімнаті проживатимуть не більше двох дітей, їм регулярно вимірюватимуть температуру та черговий лікар проводитиме огляд. У вільному доступі будуть знаходитись санітайзери для рук. Також регулярно буде проводитись санітарна обробка приміщень.



За словами Еліни Світоліної, вона вражена кількістю талановитих дітей в нашій країні. Тенісистка запевняє, що талановитій малечі потрібна лише підтримка, щоб у майбутньому вони стали провідними спортсменами України та представляли на весь світ нашу країну. Еліна рада, що їй випала така нагода допомогти українським дітям.

Благодійні організації сильно допомагають вирішувати багато проблем в Україні. Однією з таких є фінансування дитячо-юнацького спорту. Багато спонсорів долучились до ініціативи тенісистки, які усвідомлюють важливість популяризації тенісу в Україні.