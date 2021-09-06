Перевалили за мільйон доларів: призові Світоліної після виходу в 1/4 фіналу US Open

Еліна Світоліна впевнено крокує у Відкритому чемпіонаті США. Українська тенісистка заробила кругленьку суму грошей за вихід у чвертьфінал турніру.

Доларова мільйонерка Світоліна

Перша ракетка України не збавляє оборотів на US Open. В 1/8 фіналу Еліна Світоліна знесла зі свого шляху Сімону Халеп – колишню першу ракетку світу.

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Румунка взяла лише шість геймів у двох сетах та покинула Відкритий чемпіонат США. Україна ж вийшла у чвертьфінал змагань, який приніс їй чималу суму призових. 26-річна тенісистка отримала 425 тисяч доларів. Вихід у півфінал може принести Еліні 65 тисяч доларів.

Фіналістка US Open заробить 1 мільйон 250 тисяч доларів. А переможниця поповнить свій бюджет 2,5 мільйонами доларів.

До турніру у США заробіток Еліни за цей сезон становив 764 тисяч доларів. Завдяки успішному виступу на US Open він перевалив за мільйон доларів.

Шлях Світоліної на US Open

У дебютному поєдинку Еліна переграла Ребекку Маріно з Канади. У другому колі українка теж у двох сетах здолала іспанку Ребеку Масарову.

Серйозніша суперниця була в 1/8 фіналу – росіянка Дарія Касаткіна. Однак із нею Світоліна теж впоралась та завершила матч у двох сетах.

Наступною суперницею 26-річної одеситки стане Лейла Енні Фернандес із Канади. Вона сенсаційно вибила з турніру німкеня Анджелік Кербер. Матч відбудеться 7 вересня.