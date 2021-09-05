Еліна Світоліна – Сімона Халеп 2:0 (6:3, 6:3)

Це цікаво Для нас це джерело мотивації, – Світоліна розповіла про суперництво з Монфісом на US Open

Українська тенісистка впевнено розпочала матч, вигравши гейм на своїй подачі. Уже в третьому геймі Еліні вдалося зробити брейк, проте відразу втратила свою подачу.

Світоліна вела в рахунку 4:3 й зуміла оформити ще один брейк у 8 геймі. Цього вистачило, щоб записати першу партію у свій актив! Еліні знадобилося всього 35 хвилин, щоб виграти сет.

Світоліна вдало розпочала й другу партію. Українка взяла брейк у третьому геймі, але Халеп відразу відігралася.

Після того, як рахунок став 3:3 у другому сеті, Світоліна віддала багато сил, щоб зробити ще один брейк. Українка з третього брейк-пойнту взяла подачу Халеп!

Надалі Еліна захистила свою подачу та виграла матч на прийомі.