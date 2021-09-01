Масарова посідає 231-е місце в рейтингу WTA, і це для неї був перший вихід в основну сітку турнірів Grand Slam. На US Open вона пробилася через кваліфікацію, і в першому колі обіграла Ану Богдан з Румунії. Однак матч видався доволі вадким – він тривав 3 години та 44 хвилин, а кожен сет тенісистки закінчували тай-брейком.

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Відтак достатньо сил, щоб протистояти Світоліній, у Масарової просто не залишилося. У першому сеті після рахунку 1:2 Світоліна виграла чотири гейми поспіль.

У другому сеті іспанка опиралася трохи довше, віддавши Світоліній лише одну свою подачу. Але й цього виявилося достатньо для перемоги українки.

Еліна Світоліна – Ребека Масарова 2:0 (6:2, 7:5)

Еліна Світоліна вийшла у третє коло US Open, де зіграє з переможницею пари Маркета Вондроушова – Дарія Касаткіна.