Переплутали силуети міст: Аталанта Маліновського сконфузилась з формою та розгнівала фанатів

Аталанта презентувала нову новорічну форму. Однак не обійшлось без курйозного моменту.

Фейл Аталанти

Клуб Руслана Маліновського презентував різдвяний комплект футбольної форми. У ньому команда з Бергамо повинна зіграти у найближчому турі Серії А проти Роми.

Читайте також Досягнення говорять про нього самого, – Зінченко похвалив Петракова

Однак дизайнери Joma зіпсували форму Аталанти. Після детального аналізу портал Footy Headlines заявив, що компанія переплутала на формі бергамівців силуети двох міст – замість Бергамо там обрис Турина.



Різдвяна форма Аталанти / Фото twitter.com/Atalanta_BC



Спеціальна форма Аталанти / Фото twitter.com/Atalanta_BC

Такий конфуз викликав цілу гору критики зі сторони уболівальників Аталанти. Представники Joma, які офіційно постачають форму клубу, запевнили, що все зробили правильно, на формі силует Бергамо, а не іншого італійського міста.

Сподіваємося, що хоча б наступного року ви не припуститеся помилки,

– пишуть уболівальники.

Аталанта співпрацює з Joma з сезону-2017/2018. У 2021 році італійський клуб ще до завершення контракту пролонгував угоду з компанією.

Нагадаємо, що Аталанта після 17 турів замикає трійку лідерів таблиці Серії А. Підопічні Джана П'єра Гасперіні поступаються лише Інтеру та Мілану. Бергамівська команда здобула 37 очок. В останньому поєдинку команда Маліновського не без труднощів здолала на виїзді Верону (1:2). Руслан не потрапив у заявку на зустріч.

Матч проти Роми Жозе Моурінью відбудеться 18 грудня о 16:00. Наступний суперник Аталанти йде шостим.