Фейл Аталанты

Клуб Руслана Малиновского представил рождественский комплект футбольной формы. В нем команда из Бергамо должна сыграть в ближайшем туре Серии А против Ромы.

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Однако дизайнеры Joma испортили форму Аталанты. После подробного анализа портал Footy Headlines заявил, что компания перепутала на форме бергамовцев силуэты двух городов – вместо Бергамо там очертание Турина.



Рождественская форма Аталанты / Фото twitter.com/Atalanta_BC

Специальная форма Аталанты / Фото twitter.com/Atalanta_BC

Такой конфуз вызвал целую гору критики со стороны болельщиков Аталанты. Представители Joma, официально поставляющие форму клуба, заверили, что все сделали правильно, на форме силуэт Бергамо, а не другого итальянского города.

Надеемся, что хотя бы в следующем году вы не допустите ошибку,

– пишут болельщики.

Аталанта сотрудничает с Joma в сезоне-2017/2018. В 2021 году итальянский клуб еще до завершения контракта пролонгировал соглашение с компанией.

Напомним, что Аталанта после 17 туров замыкает тройку лидеров таблицы Серии А. Подопечные Джана Пьера Гасперини уступают только Интеру и Милану. Бергамовская команда получила 37 очков. В последнем поединке команда Малиновского не без труда одолела на выезде Верону (1:2). Руслан не попал в заявку на встречу.

К сведению. Матч против Ромы Жозе Моуринью состоится 18 декабря в 16:00. Следующий соперник Аталанты идет шестым.