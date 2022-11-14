Перемогли непоступливих господарів: збірна України з хокею стала третьою на Меморіалі Шаркозі

Збірна України посіла третє місце серед шести команд на Меморіалі Тамаша Шаркозі в угорській столиці Будапешті. В заключному поєдинку "синьо-жовті" перемогли господарів.

На цьому турнірі Україна перемогла в першому матчі в групі Італію в овертаймі. А після цього в овертаймі поступилася Словенії. Тож в останній день українські хокеїсти виступали в матчі за третє місце.

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Суперником збірної України стала збірна Угорщини. І це був третій матч між командами у 2022 році. Два попередні відбулися у квітні.

Збірна України востаннє перемагала Угорщину ще у 2014 році на чемпіонаті світу. Після цього перемоги здобували лише угорці. Двічі – на тому ж чемпіонаті світу у 2015 та 2017 роках.

Цього разу українці взяли реванш за попередні поразки. Перевагою української команди стало те, що вони вже зіграли цим складом попередні матчі на турнірі, у той час як угорці вдалися до значної ротації. Тож скориставшись цим, Трахт та Кривошапкін ще в першому періоді закинули по шайбі у ворота суперників.

У другому та третьому періоді Лялька міг доводити рахунок до розгромного, але йому відзначитися так і не вдалося. Натомість скоротили відставання господарі майданчика. Але шайба Шарпаткі так і стала єдиною для угорців в цьому матчі.

Гра закінчилася перемогою збірної України, яка фінішувала на третьому місці на Меморіалі Тамаша Шаркозі.

Угорщина – Україна 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Трахт (Мережко, Пересунько), 04:21. 0:2 – Кривошапкін, 13:24. 1:2 – Шарпаткі (Вінце, Дочі), 52:48