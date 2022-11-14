На этом турнире Украина победила в первом матче в группе Италию в овертайме. А после этого в овертайме уступила Словении. Так что в последний день украинские хоккеисты выступали в матче за третье место.

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Соперником сборной Украины стала сборная Венгрии. Это был третий матч между командами в 2022 году. Два предыдущих состоялись в апреле.

Сборная Украины в последний раз побеждала Венгрию еще в 2014 году на чемпионате мира. После этого победы одерживали только венгры. Дважды – на том же чемпионате мира в 2015 и 2017 годах.

В этот раз украинцы взяли реванш за предыдущие поражения. Преимуществом украинской команды стало то, что они уже сыграли этим составом предварительные матчи на турнире, в то время как венгры прибегли к значительной ротации. Воспользовавшись этим, Трахт и Кривошапкин еще в первом периоде забросили по шайбе в ворота соперников.

Во втором и третьем периоде Лялька мог доводить счет до разгромного, но ему отличиться так и не удалось. Вместо этого сократили отставание хозяева площадки. Но шайба Шарпатки так и стала единственной для венгров в этом матче.

Игра завершилась победой сборной Украины, которая финишировала на третьем месте на Мемориале Тамаша Шаркози.

Венгрия – Украина 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Трахт (Мережко, Пересунько), 04:21. 0:2 – Кривошапкин, 13:24. 1:2 – Шерпатки (Винце, Дочи), 52:48