На турнірі виступить шість збірних, які розділили на дві групи по три команди. Збірна України потрапила до групи зі збірними Італії та Словенії. Перший матч випало зіграти проти італійців 10 листопада.

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Попри домінування в першому періоді, закинути бодай одну шайбу у ворота суперника українські хокеїсти не зуміли. Натомість у другому таймі італійці зуміли вирівняти гру та відкрити рахунок у зустрічі – Петан скористався подвійною більшістю.

Українці від поразки врятувалися вже наприкінці третього періоду. І теж зробили це, коли мали подвійну більшість – відзначився Міхнов.

Переможця матчу довелося визначати в овертаймі, і цього разу успіх був на стороні збірної України. Пересунько та Мережко організували атаку, яку перший і завершив влучним кидком.

Італія – Україна 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Петан (Мікелі, – подв. більш.), 37:21. 1:1 – Міхнов (Лялька, Пангелов-Юлдашев, – подв. більш.), 56:54. 1:2 – Пересунько (Мережко), 63:18

У суботу, 12 листопада, о 19:30 українці проведуть другий матч на Меморіалі Тамаша Шаркозі. Суперник – збірна Словенії. Ще один матч збірна України на турнірі проведе 13 листопада.В залежності від результату гри зі Словенією, це може бути як фінал, так і матч за третє або п'яте місце. А в суперників буде одна зі збірних – Угорщини, Франції чи Японії.