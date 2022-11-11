Жан Беленюк у 2019 році був обраний народним депутатом. Але це не завадило йому і далі продовжувати спортивну кар'єру. В тому ж 2019 році він виступив на чемпіонаті світу з боротьби, де виборов золоту нагороду. А після цього і на Олімпійських іграх 2020 в Токіо, що відбулася у серпні 2021 році. Тоді він здобув золоту нагороду, яка стала єдиною для збірної України на цій Олімпіаді.

Та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, Беленюк не виступив на жодному міжнародному турнірі. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Беленюк розповів, чому так сталося, і як він бачить свою подальшу спортивну кар'єру.

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"На це є дві причини. Я бачив необхідність залучення до певної дипломатичної та гуманітарної роботи. Це відволікало мене від тренувального процесу. Я не був готовим ні фізично, ні морально до виступів на цих змаганнях. Якщо підходити серйозно до цієї підготовки, їхати виборювати медаль, то це системна клопітка робота. В мене не вийшло цього зробити в силу різних причин. Тому я вирішив не брати участь. Це входило в моє планування, я збирався взяти невелику паузу після Олімпіади-2020. Те, що я виграв відбір, стало дещо несподіванкою. Так вийшло, що тоді моя фізична форма давала мені можливість виграти його. Але для того, щоб брати участь у чемпіонаті світу та претендувати на високе місце, не була проведена певна робота", – зізнався Жан Беленюк.

Зараз Беленюк готується до нового виклику. Він один з кандидатів на посаду президента Національного олімпійського комітету. Тож у випадку перемоги, перед ним постане питання як це все поєднувати.

"Я не уявляю, як це можна поєднувати. Зараз у нас процес балотування. Все це зможу прокоментувати після виборів", – розповів Беленюк.

Поки ж він підтримує форму. Однак тренуватися випадає лише тоді, коли є вільний час.

"Зараз мої заняття спортом приблизно на тому рівні, як і у народних депутатів, які підтримують свою форму в залах. Я можу виділи одну-дві години на заняття спором. Я в цьому плані не дуже відрізняюся від своїх колег. Замість того, щоб бігати на біговій доріжці, робити вправи в тренажерці, я займаюся боротьбою зі своїми колегами по килиму", – розповів Беленюк.