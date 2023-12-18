Першу групу сформували другі місця групового раунду Ліги Європи, другу – команди, що посіли треті місця на груповому раунді Ліги чемпіонів. Серед другої вісімки був і представник України – донецький Шахтар, пише 24 Канал.

Читайте також На війні загинув колишній співробітник Шахтаря Анатолій Грос

Суперник Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

Потенційними суперниками "гірників" могли стати наступні команди: Фрайбург (Німеччина), Марсель, Тулуза та Ренн (Франція), Спарта (Чехія), Спортінг (Португалія), Рома (Італія) та Карабах (Азербайджан).

У підсумку, Шахтар отримав не найпростіший варіант, підопічні Пушича зіграють проти Марселя. Перші матчі заплановані на 15 лютого, а гра-відповідь – за тиждень, 22 лютого.

Нагадаємо, що в сезоні-2022/2023 "гірники" змогли дійти до 1/8 фіналу Ліги Європи, де поступилися нідерландському Феєнорду.

Довідка. Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня 2024 року в Дубліні.