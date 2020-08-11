Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі проведе бій у 2020 році. Британець відмовляється переносити бій з Деонтеєм Уайлдером на 2021 рік і може зустрітися з Ентоні Джошуа.

Френк Уоррен, промоутер Ф’юрі, заявив, що Тайсон не хоче переносити третій бій з Деонтеєм Уайлдером на 2021 рік. Про це повідомляє Sportarena.com.

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Ф’юрі хоче провести поєдинок до кінця 2020 року

Уоррен розповів, що розмовляв з Ф’юрі, який підтвердив, що хоче битися у цьому році. "Моя робота – переконатися, що він буде битися в цьому році”, – заявив Уоррен.

Він додав, що Тайсон не битиметься з Уайлдером у 2021 році. Попередньо бій боксерів мав відбутися у грудні 2020 року.

Ф’юрі не битиметься в лютому 2021 року. Він буде битися в цьому році. Або з Уайлдером, або з кимось іншим. Ми хочемо виконати його договірні зобов’язання. Він не буде чекати до лютого,

– розповів промоутер.

Разом з тим, Уоррен сказав, що Уайлдера у поєдинку з Тайсоном міг би замінити Ентоні Джошу – чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF.

"Який бій глядачі хочуть побачити найбільше? Давайте тільки не будемо говорити про Ділліана Уайта й інших хлопців. Всі хочуть побачити бій Ф’юрі і Джошуа. Пропоную дати фанатам боксу те, чого вони хочуть", – резюмував менеджер.

Чи реальний бій Джошуа – Ф'юрі у 2020 році?

Ентоні Джошуа у 2020 році повинен провести обов'язковий захист титул IBF проти Кубрата Пулєва. Бій мав пройти влітку, але через карантин перенесений.

Також у Джошуа є офіційний претендент по лінії WBO – Олександр Усик.

Натомість Тайсон Ф'юрі, окрім поєдинку з Уайледром, повинен провести захист титулу проти Ділліана Уайта.