Перемога Київ-Баскету, українська призерка Олімпіади завершила кар'єру: новини спорту 13 жовтня

У середу, 13 жовтня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Київ-Баскет здобув вольову перемогу на старті Кубка Європи ФІБА

Столичний Київ-Баскет в першому турі Кубка Європи ФІБА обіграв польський Трефл Сопот. Зустріч на паркеті київського Палацу спорту "Венето" завершилася з рахунком 69:68.

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Як третя команда чемпіонату України 2020/21, Київ-Баскет автоматично починав участь у Кубку Європи з регулярного сезону. Тим часом четвертий український клуб Дніпро" мав проходити кваліфікацію, що йому не вдалося. Дніпряни поступилися якраз-таки Сопоту в першому ж раунді відбору.

Українська призерка Олімпіади-2020 завершила кар'єру у 22 роки

Українка Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри. Плавчиня-синхроністка вирішила піти зі спорту у 22 роки.

Плавчиня-синхроністка подякувала всім за підтримку та зазначила, що пішла зі спорту на прекрасній ноті. На Олімпіаді у Токіо Аліна виграла "бронзу" у груповій програмі з синхронного плавання.

Пора зізнатися… Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру, на прекрасній ноті – олімпійська медаль,

– написала спортсменка.

Пояснюючи своє рішення, Шинкаренко заявила, що вже зібрала повний комплект медалей. Тепер, за словами Аліни, настав час зосередитися на сім'ї.

"Чому так рано? А чого тягнути… Комплект медалей з чемпіонату світу та Європи є. Олімпійська медаль, яка була мрією з дитинства, збулася. Рано чи пізно це доведеться зробити, і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, діток", – резюмувала Шинкаренко.

Що відомо про Шинкаренко

Окрім "бронзи" Олімпіади, в особистому музеї Шинкаренко є "золото" чемпіонату-2019 року.

Ще українка здобула три "бронзи" на чемпіонаті світу-2019 та одне "срібло" у 2017 році.

Шинкаренко чотириразова чемпіонка Європи та тричі срібна призерка.

IBF оновила рейтинг: Усик – чемпіон

Міжнародна боксерська федерація оновила рейтинг боксерів важкої ваги. Чемпіоном світу за версією IBF є Олександр Усик. Українець відібрав титул в Ентоні Джошуа.

В оновленому рейтингу IBF немає першого номера чи офіційного претендента. Донедавна претендентом на титул був Кубрат Пулєв. Та наприкінці року болгарин програв Ентоні Джошуа у титульному поєдинку.

Наразі найближче до Усика американський боксер Чарльз Мартін, який посідає 2 місце. У січні 2016 року він виграв вакантний титул IBF здолавши українця В'ячеслава Глазкова. Та в наступному бою Мартін програв Джошуа та втратив пояс.

Щодо колишнього чемпіона IBF Джошуа – британець посідає тільки 5 місце у рейтингу. Серед 15 найкращих немає володаря титулу WBC британця Тайсона Ф'юрі.

Рейтинг IBF

Олександр Усик – чемпіон (Україна)

1. Без рейтингу

2. Чарльз Мартін (США)

3. Філіп Хргович (Хорватія)

4. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

6. Тоні Йока (Франція)

7. Джо Джойс (Велика Британія)

8. Агіт Кабаєл (Німеччина)

9. Мурат Гассієв (Росія)

10. Луїс Ортіс (Куба)

Динамо отримає 5 мільйонів доларів за трансфер легіонера

Київське Динамо отримає 5 мільйонів доларів за продаж парагвайського легіонера Дерліса Гонсалеса. Суд зобов'язав Олімпію Асунсьйон виплатити Динамо суму за трансфер футболіста.

Гонсалес покинув Динамо на початку 2020 року. Олімпія погодилася придбати футболіста за 5 мільйонів доларів.

Парагвайський клуб вирішив придбати 50% прав на Гонсалеса і мав розрахуватися 4 траншами. Олімпія запропонувала розрахуватися виплатами по 300 тисяч доларів, але Динамо відповіло відмовою. З того часу український клуб добивається, щоб Олімпія заплатила за трансфер. Динамо навіть звернулося у Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS).

Повідомляється, що суд розглянув справу. CAS зобов'язав парагвайський клуб протягом 45 днів заплатити киянам 5 мільйонів доларів.