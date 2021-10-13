Шинкаренко пішла зі спорту після "бронзи" Олімпіади

Призерка Олімпіади-2020 Шинкаренко оголосила про завершення кар'єри у своєму інстаграмі.

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Плавчиня-синхроністка подякувала всім за підтримку та зазначила, що пішла зі спорту на прекрасній ноті. На Олімпіаді у Токіо Аліна виграла "бронзу" у груповій програмі з синхронного плавання.

Пора зізнатися… Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру, на прекрасній ноті – олімпійська медаль,

– написала спортсменка.

Пояснюючи своє рішення, Шинкаренко заявив, що вже зібрала повний комплект медалей. Тепер, за словами Аліни, настав час зосередитися на сім'ї.

"Чому так рано? А чого тягнути… Комплект медалей з чемпіонату світу та Європи є. Олімпійська медаль, яка була мрією з дитинства, збулася. Рано чи пізно це доведеться зробити, і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, діток", – резюмувала Шинкаренко.

Окрім "бронзи" Олімпіади, в особистому музеї Шинкаренко є "золото" чемпіонату-2019 року.

Ще українка здобула три "бронзи" на чемпіонаті світу-2019 та одне "срібло" у 2017 році.

Шинкаренко чотириразова чемпіонка Європи та тричі срібна призерка.

Текст публікації Аліни Шинкаренко

"Пора зізнатися… Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру, на прекрасній ноті – олімпійська медаль. Хочу сказати величезне дякую всім, хто допоміг прийти до цього, тренеру, дівчатам, масажистам, лікарям, рідним та близьким, які підтримували у важкі хвилини – дуже дякую.

Чому так рано? А чого тягнути… Комплект медалей з чемпіонату світу та Європи є. Олімпійська медаль, яка була мрією з дитинства, збулася. Рано чи пізно це доведеться зробити, і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, діток".