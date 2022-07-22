Олександр Зінченко перейшов в Арсенал за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Або ж близько 35 мільйонів євро. Це другий найдорожчий перехід українця в історії. Першість і далі утримує Андрій Шевченко. За нього влітку 2006 року інший англійський клуб Челсі заплатив майже 44 мільйони євро.

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Загалом Шевченко двічі фігурує в списку десяти найдорожчих переходів українців. Адже і його перехід в Мілан мало хто зумів побити.

Також двічі представлені в списку Андрій Ярмоленко та Дмитро Чигринський. В обох випадках їх найдорожчі переходи відбулися з різницею в один рік.

Пропонуємо вам пройти тест на знання того, які клуби платили чималі суми за трансфери українських футболістів. Вам треба ввести назву клубу, і якщо такий клуб і справді представлений в топ-10, то система зарахує правильну відповідь.