Зозуля: Ми дійсно хотіли їхати

Колишній нападник збірної України розповів, що у перші дні повномасштабної війни був близьким до того, щоб повернутись у рідну країну та стати у лави ЗСУ. Ініціатором такого вчинку став ще один український футболіст Василь Кравець.

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Ексфутболіст львівських Карпат, який виступає у сонячній Іспанії, запропонував Зозулі збирати речі та ставати на захист рідної країни. На що Роман відповів згодом.

Але зателефонувавши до знайомих хлопців із ЗСУ змінив своє рішення. Наші військовій відмовили гравців йти воювати. Адже Зозуля та Кравець принесу значно більше користі Україні у волонтерській діяльності.

В Іспанії перебуває Василь Кравець. На другий день війни він мені зателефонував та сказав, що зараз сідає в машину, заїжджає за мною, і ми їдемо в Україну воювати. Я відповів згодою, ми дійсно хотіли їхати. Але потім я зателефонував знайомих зі ЗСУ, і вони мене відмовили. Сказали, що набагато більше користі буде від допомоги через мій фонд. Я пояснив це Васі. Він переживав, хотів їхати,

– розповів Зозуля.

Раніше Роман розповів, що може повернутись в український чемпіонат, якщо надійдуть конкретні пропозиції. Наразі агенти футболіста шукають Зозулі нову команду, адже завдяки футболу він зможе більше допомагати армії у фінансовому плані.

Ще рік – два Зозуля готовий пограти на високому рівні.

Відзначимо, що волонтерську діяльність футболіста. Нападник має свій фонд, який невпинно допомагає українським бійцям амуніцією, транспортними засобами та іншими потребами.

Українські легіонери, які виступає у закордонних чемпіонатах, спільно допомагають військових фінансово у боротьбі проти росії.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.