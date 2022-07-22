Александр Зинченко перешел в Арсенал за 30 миллионов фунтов стерлингов. Или около 35 миллионов евро. Это второй самый дорогой переход украинца в истории. Первенство продолжает удерживать Андрей Шевченко. За него летом 2006 года другой английский клуб Челси заплатил почти 44 миллиона евро.

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В общей сложности Шевченко дважды фигурирует в списке десяти самых дорогих переходов украинцев. Ведь и его переход в Милан мало кто сумел избить.

Также дважды представлены в списке Андрей Ярмоленко и Дмитрий Чигринский. В обоих случаях их самые дорогие переходы произошли с разницей в один год.

Предлагаем вам пройти тест на знание того, какие клубы платили большие суммы за трансферы украинских футболистов. Вам нужно ввести название клуба, и если такой клуб действительно представлен в топ-10, то система засчитает правильный ответ.