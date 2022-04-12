"Перегинає палку": біатлоніст розкритикував Цербе-Несіну, яка накинулась на Дериземлю

Біатлоніст юніорської збірної України Марк Козак заступився за Андрія Дериземлю. Перша призерка Олімпіади незалежної України Валентина Цербе-Несіна звинуватила колишнього біатлоніста у зраді.

Козак: Заробити популярність при обливанні когось брудом – це низько

19-річний біатлоніст Марк Козак став на бік дворазового бронзового призера чемпіонату світу. Юніор зауважив, що Валентина Цербе-Несіна вже не вперше критикує інших.

До теми Обливаєш усіх брудом, – Дериземля відповів на звинувачення Цербе-Несіної у зраді

Пані Валентина завжди перегинає палку в розмові до інших, це вже не перший раз. Заробити популярність та бути супер-пупер блогером на фейсбуці при обливанні когось брудом – це низько,

– написав Козак.

Хто такий Марк Козак

Марк Козак – біатлоніст із Чернігова.

У сезоні-2021/2022 провів декілька гонок на чемпіонаті України. Найвищим досягненням стало друге місце в естафеті у Буковелі.

Ще одного разу підіймався у топ-10 у гонці переслідування.

Скандал між Цербе-Несіною та Дериземлею

Перша призерка Олімпіади незалежної України розкритикувала вчинок Андрія Дериземлі. Вона заявила, що колишній біатлоніст покинув Чернігів, перебравшись у безпечніше місце.

Згодом на своїй сторінці у фейсбуці вона додала, що лише на 46-й день війни їй вперше зателефонував Дериземля.

Після чого Цербе-Несіна отримала на "горіхи". Колишній капітан чоловічаї збрної України відповів на звинувачення, натякнувши на брехню Цербе-Несіної. За його словами, він жодного разу не отримував дзвінків від Валентини.

Уродженець Чернігова заявив, що Цербе-Несіна заздрить його здобуткам та має достатньо часу, щоб обливати брудом, коли сама перебуває у безпечному місці.