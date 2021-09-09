Перед цим "обливав брудом": Редкач несподівано підтримав Усик перед боєм з Джошуа

Вже 25 вересня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Український боксер отримав підтримку від свого земляка Івана Редкача.

Несподівана підтримка від Редкача

Іван Редкач виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому побажав Олександру Усику удачі та перемоги. Цікаво, що перед цим Іван неодноразово викидав у сторону Усика образливі слова.

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35-річний боксер зазначив, що у житті Олександра бій проти британця буде одним із найважливіших у кар'єрі.

У Саші Усика дуже важливий бій у кар'єрі 25 вересня, до якого він ішов усе своє життя. Давайте йому побажаємо удачі! Я дуже хочу, щоб він переміг у цьому бою, з багатьох причин. Сашо, вперед! З Богом! Україна з тобою!!! Також я буду переживати за бої Федора Лапіна,

– написав Редкач.



Редкач із Усиком / Фото з instagram.com/ivan_redkach_11