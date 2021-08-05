Пенальті Харатіна та курйозний автогол Качараби: голи українців у матчі Ліги чемпіонів – відео

У середу, 4 серпня, відбувся матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Ференцварош – Спарта. У складах обох команд забивали українські футболісти, один із них був у власні ворота.

Авторами голів стали лише українці

У матчі Ференцварош – Спарта Прага забивали виключно українці. Нулі на табло команди розмочили наприкінці першого тайму.

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На 44-й хвилині захисник чехів Тарас Качараба у підкаті віддав м'яч назад голкіперу. Але воротар проспав момент передачі та пропустив м'яч у власні ворота. Курйозний автогол у зустрічі. На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів з Угорщини 1:0.

На початку другого тайму Ігор Харатін реалізував 11-метровий удар та подвоїв перевагу Ференцвароша – 2:0. Саме із таким рахунком завершився перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Обидва українці провели усі 90 хвилин на полі. На 86-й хвилині на поле вийшов інший футболіст із України Олександр Зубков.

Матч-відповідь відбудеться 10 серпня.

Відео голів у матчі