Напередодні базової дати проведення матчу (25 серпня) на НСК "Олімпійський" в Києві запланований концерт, присвячений 30-річчю Незалежності України.

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Через його проведення організація домашнього матчу Шахтаря в базову дату, призначену УЄФА, стає неможливою.

У разі виходу в наступний раунд кваліфікації і сумарною перемогою над Генком, чи буде Шахтар намагатиметься змінити домашній матч з виїзним, узгодивши це питання з УЄФА, або перенесе його на інший стадіон, стане відомо ближче до дати першого поєдинку.

Шахтар у Лізі чемпіонів

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді обіграв бельгійський Генк з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" 10 серпня. Початок зустрічі – о 20:30.