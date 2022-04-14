Пеле засмучений війною в Україні, яка забирає життя мирних людей

Увесь світ занепокоєний війною, яку розпочала Росія. Спортивна спільнота, її легенди теж активно допомагають та реагують на жахливі події в Україні.

Пеле: Сумних новин так багато

81-річний легендарний футболіст Пеле виклав пост, у якому запевнив, що стурбований останніми подіями, які відбуваються у світі. Бразилець пригадав теракт у США, але у про війну в Україні не забув.

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Пеле написав про масову загибель мирного українського населення.

Сумних новин так багато, що ми починаємо присипляти наші найбільші людські почуття. Це те, що потрібно, щоб вижити у світі, де в одному місті України загинуло понад 400 людей,

– написав один із найкращих гравців в історії футболу.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці. Після чого він пройшов курс хімієтерапії. Колишній футболіст має проблеми з нирками і передміхуровою залозою. Також у нього виникли ускладнення після операції із заміни тазостегнового суглоба.

Повний текст із публікації з інстаграму Пеле

Сумних новин так багато, що ми починаємо присипляти наші найбільші людські почуття. Це те, що потрібно, щоб вижити у світі, де в одному місті України загинуло понад 400 людей.

Через тиждень у Нью-Йорку сталася стрілянина. Не кажучи вже про бразильців, які щодня гинуть від насильства. Коли це припиниться?