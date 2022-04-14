Пеле: Печальных новостей так много

81-летний легендарный футболист Пеле изложил пост, в котором заверил, что обеспокоен последними происходящими в мире событиями. Бразилец вспомнил теракт в США, но о войне в Украине не забыл.

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Пеле написал о массовой гибели мирного украинского населения.

Печальных новостей так много, что мы начинаем усыплять наши величайшие человеческие чувства. Это то, что нужно, чтобы выжить в мире, где в одном городе Украины погибли более 400 человек,

– написал один из лучших игроков в истории футбола.

Напомним, что в сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После чего он прошел курс химиотерапии. Бывший футболист испытывает проблемы с почками и предстательной железой. Также у него возникли осложнения после операции по замене тазобедренного сустава.

Полный текст из публикации из инстаграммы Пеле

Печальных новостей так много, что мы начинаем усыплять наши величайшие человеческие чувства. Это то, что нужно, чтобы выжить в мире, где в одном городе Украины погибли более 400 человек.

Через неделю в Нью-Йорке произошла стрельба. Не говоря уже о бразильцах, ежедневно погибающих от насилия. Когда это прекратится?