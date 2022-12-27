Рак перемагає "Короля футболу: Пеле попрощався з рідними та друзями
Джерело:твітер Френка Халіда
Легендарний футболіст Пеле з останніх сил продовжує боротьбу з раком. Із кожним днем "Королю футболу" стає лише гірше.
За інформацією журналіста Френка Халіда, Пеле вже попрощався з родиною та близькими друзями, які вже приїхали у лікарню. На жаль, останні дні легенди футболу проходять у лікарняній палаті.
До теми Рідний клуб Пеле змінить емблему на честь важкохворого "Короля футболу"
Легендарний футболіст стає все слабшим
Раніше вже повідомлялося, що Пеле перевели на паліативне лікування, де лікарі намагаються полегшити його болі та муки перед смертю.
Тим часом на стадіоні рідного для Пеле клубу Сантос вже готуються до відходу легенди в інший світ. У центральному колі футбольного поля "Віла Бельміро" встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої є зображення Пеле.
Скоро Пеле зустрінеться з Дієго Марадоною, але, на жаль, вже не у цьому світі.
Також бразильський клуб оновить емблему на честь Пеле. У січні 2023 року на верху лого Сантоса з'явиться корона.
Складна боротьба Пеле із раком
- Останні роки легенда футболу бореться з раком товстого кишківника. Восени 2021 року бразилець переніс операцію із видалення пухлини, але хірургічне втручання не надто покращило стан колишнього футболіста.
- Після чого Пеле регулярно приїжджав у лікарню, де проходив курси хімієтерапії.
- Однак останній візит у лікарню Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу. На жаль, медики повідомили, що хімієтерапія вже ніяк не допомагає Пеле, а рак лише прогресує.
- Пеле прикутий до ліжка, важко дихає та програє боротьбу хворобі за життя.
- Хоча була інформація, що Пеле самостійно дивився Мундіаль у Катарі та навіть привітав збірну Аргентини з тріумфом на ЧС-2022. Він закликав уболівальників стежити за матчами у Катарі, а не його здоров'ям.
- Рідні триразового чемпіона світу теж заперечували важкий стан Пеле, зазначивши, що ЗМІ перебільшують проблеми зі здоров'ям у їх зіркового родича.