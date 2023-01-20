Коростильов приніс Україні першу медаль Гран-прі з кульової стрільби у Хорватії

У хорватському Осієку триває Гран-прі з кульової стрільби. Павло Коростильов відрив лік нагород для української збірної.

25-річний уродженець Львова став другим у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів. Переможний шлях Павла Коростильова закінчився у фіналі Гран-прі, пише 24 канал.

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Перша нагорода для України

У вирішальній зустрічі українець поступився Джейсону Соларі, який представляє Швейцарію – 7:19. третє місце посів суперник із Вірменії.

Коростильов був близький до медалі на Олімпійських ігра-2020 у Токіо. Однак після чемпіонату світу-2022 у Павла є шанс взяти своє. Коростильов став чемпіоном світу у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета на відстані 25 метрів у Катарі та виборов ліцензію на Ігри-2024, які відбудуться у Парижі. На цьому ж ЧС-2022 львів'янин став третім у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Не лише Коростильов представляв Україну на змаганнях. Інший українець Віктор Банькін зупинився за крок від п'єдесталу – 4-те місце. Олег Омельчук став лише восьмим.

Гран-прі у хорватському Осієку триватиме до 21 січня.

Також 19 січня українська пара Сергій Куліш / Дар'я Тихова посіли 9-ту позицію у змаганнях змішаних пар. Поліна Колесникова стала 14-ю у жіночій стрільбі з пневматичного пістолета.