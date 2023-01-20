25-річний уродженець Львова став другим у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів. Переможний шлях Павла Коростильова закінчився у фіналі Гран-прі, пише 24 канал.
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Перша нагорода для України
У вирішальній зустрічі українець поступився Джейсону Соларі, який представляє Швейцарію – 7:19. третє місце посів суперник із Вірменії.
Не лише Коростильов представляв Україну на змаганнях. Інший українець Віктор Банькін зупинився за крок від п'єдесталу – 4-те місце. Олег Омельчук став лише восьмим.
Гран-прі у хорватському Осієку триватиме до 21 січня.