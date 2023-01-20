25-летний уроженец Львова стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров. Победный путь Павла Коростылева закончился в финале Гран-при. 24 канал.

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Первая награда для Украины

В решающей встрече украинец уступил Джейсону Солари, представляющему Швейцарию – 7:19. третье место занял соперник из Армении.

Напомним! Коростылев был близок к медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Однако после чемпионата мира-2022 у Павла есть шанс взять свое. Коростылев стал чемпионом мира в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на расстоянии 25 метров в Катаре и завоевал лицензию на Игры-2024, которые состоятся в Париже. На этом же ЧМ-2022 львовянин стал третьим в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Не только Коростылев представлял Украину на соревнованиях. Другой украинец Виктор Банькин остановился в шаге от пьедестала – 4-е место. Олег Омельчук стал только восьмым.

Гран-при в хорватском Осиеке продлится до 21 января.

Также 19 января украинская пара Сергей Кулиш / Дарья Тихова заняли 9 позицию в соревнованиях смешанных пар. Полина Колесникова стала 14-й в женской стрельбе из пневматического пистолета.