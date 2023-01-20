25-летний уроженец Львова стал вторым в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров. Победный путь Павла Коростылева закончился в финале Гран-при. 24 канал.
Читайте также Украина завоевала вторую медаль на Всемирной зимней Универсиаде
Первая награда для Украины
В решающей встрече украинец уступил Джейсону Солари, представляющему Швейцарию – 7:19. третье место занял соперник из Армении.
Не только Коростылев представлял Украину на соревнованиях. Другой украинец Виктор Банькин остановился в шаге от пьедестала – 4-е место. Олег Омельчук стал только восьмым.
Гран-при в хорватском Осиеке продлится до 21 января.