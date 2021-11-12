Павелко підтвердив, що Шевченко справді міг очолити збірну Туреччини

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив, що Андрій Шевченко дійсно вів переговори про те, щоб очолити збірну Туреччини. Проте чому сторона так і не вдалося домовитися – невідомо.

Павелко: Шевченко – чудовий тренер

Павелко розповів, що екстренеру "синьо-жовтих" пропонували очолити збірну Туреччини. Президент УАФ заявив, що до нього телефонували турецькі колеги, аби запитати про роботу Шевченка та чи не виникало конфліктних ситуацій з колишнім тренером збірної України.

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Я сказав, Шевченко – чудовий тренер, що жодних негативних моментів у нас не було. Я дуже рекомендував Андрія та хотів, щоб у них все вийшло. Однак, щось не зрослося: не знаю, в чому причина. Але моя думка була тільки позитивною,

– заявив Павелко.

У вересні повідомлялося, що Шевченко може очолити збірну Туреччини. Він входив шорт-лист претендентів на тренерське крісло Туреччини.

Німецький фахівець Штефан Кунц, який був фаворитом на посаду, очолив збірну Туреччини.

Повернення Шевченка до Італії