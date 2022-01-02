Пасажири поскаржилися на поведінку росіян, – менеджер Чехії про нові деталі хокейного скандалу

Менеджер молодіжної збірної Чехії Отакар Черни розповів нові деталі скандалу, у результаті якого зняли його команду з авіарейсу. Він наголосив, що представників Чехії сплутали з росіянами.

Черни: Ми бачили російських гравців у барі

За словами Отакара, російські хокеїсти весело проводили час до відправлення літака. Також він наголосив, що росіяни не дотримувалися карантинних правил.

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"Ми бачили російських гравців у барі. Я попередив усіх наших хлопців, що вони мають носити маски, перебуваючи в аеропорту. Коли ми сіли в літак, ми помітили, що деякі члени російської делегації не дотримуються санітарних правил", – сказав чеський фахівець.

Менеджер молодіжної збірної Чехії наголосив, що на відсутність масок у російських спортсменів міх вплинути алкоголь.

Ймовірно, у цьому відіграв свою роль алкоголь. Один із членів російської команди навіть курив у рукаві перед посадкою у літак. Деякі пасажири поскаржилися на поведінку росіян і екіпаж усіх нас вивів,

– зазначив Черни.

Також представник Чехії пояснив, чому ж його збірній не вдалося вилетіти з Канади. Він заявив, що бортпровідники сплутали чеських хокеїстів з російськими.

"Бортпровідники визначили, що винуватці ситуації – молоді люди у сірих світшотах Nike. На жаль, одяг збірної Чехії виглядає, так само як і російський, тільки на них написано Чехія, а не Росія. І фактично з цієї причини нам сказали, що вся делегація більше не може сісти у літак", – додав Отакар.

Деталі скандальної поїздки російської збірної

Збірні Чехії, Росії та Фінляндії мали запланований виліт з Калгарі до Німеччини у переддень нового року. Проте лише фінській команді вдалося потрапити на рейс.

Зазначають, що команди Росії та Чехії не потрапили через відмову одягати маски та перебування гравців у нетверезому стані.

Збірна Росії перекладає всю відповідальність на чехів.

Міжнародна федерація хокею оголосила про дострокове закінчення чемпіонату світу 2022 року серед молодіжних команд. Рішення було ухвалено після того, як серед гравців збірної Росії було виявлено позитивні тести на коронавірус.