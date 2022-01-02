Черни: Ми бачили російських гравців у барі
За словами Отакара, російські хокеїсти весело проводили час до відправлення літака. Також він наголосив, що росіяни не дотримувалися карантинних правил.
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"Ми бачили російських гравців у барі. Я попередив усіх наших хлопців, що вони мають носити маски, перебуваючи в аеропорту. Коли ми сіли в літак, ми помітили, що деякі члени російської делегації не дотримуються санітарних правил", – сказав чеський фахівець.
Менеджер молодіжної збірної Чехії наголосив, що на відсутність масок у російських спортсменів міх вплинути алкоголь.
Ймовірно, у цьому відіграв свою роль алкоголь. Один із членів російської команди навіть курив у рукаві перед посадкою у літак. Деякі пасажири поскаржилися на поведінку росіян і екіпаж усіх нас вивів,
– зазначив Черни.
Також представник Чехії пояснив, чому ж його збірній не вдалося вилетіти з Канади. Він заявив, що бортпровідники сплутали чеських хокеїстів з російськими.
"Бортпровідники визначили, що винуватці ситуації – молоді люди у сірих світшотах Nike. На жаль, одяг збірної Чехії виглядає, так само як і російський, тільки на них написано Чехія, а не Росія. І фактично з цієї причини нам сказали, що вся делегація більше не може сісти у літак", – додав Отакар.
Деталі скандальної поїздки російської збірної
- Збірні Чехії, Росії та Фінляндії мали запланований виліт з Калгарі до Німеччини у переддень нового року. Проте лише фінській команді вдалося потрапити на рейс.
- Зазначають, що команди Росії та Чехії не потрапили через відмову одягати маски та перебування гравців у нетверезому стані.
- Збірна Росії перекладає всю відповідальність на чехів.