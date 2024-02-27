24 лютого 2022 року – чорна дата в історії людства. У цей день російські орди розпочали повномасштабну агресію проти України.

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Насібов: У Херсоні тоді відбувався повний хаос

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов з жахом пригадує перші години російських бомбардувань. Цей страшний день срібний призер Олімпіади-2020 зустрів у Херсоні.

Війна мене застала в Херсоні, де жила моя теща та дружина. Десь у 3−4 години ночі мені почали телефонувати. Я дзвінок спочатку скинув. Потім знову подзвонили, беру слухавку і кажу: "Ти у своєму розумі, бачив котра година". Друг зі збірної сказав мені подивитись у вікно. У Херсоні тоді відбувався повний хаос. Почались обстріли, "прильоти". Люди говорили, що ось-ось російська армія буде в Херсоні. Я одразу забрав родину в Київ,

– розповів Насібов.

Не очікував, що росіяни здатні на це

Також 25-річний борець з болем згадав Маріуполь. За місяць до вторгнення Парвіз був запрошений на турнір до міста на Азовському морі. На жаль, багато з друзів та знайомих Насібова через дії російських окупантів втратили житло, рідних та близьких.

"Пам’ятаю, як десь за місяць до 24 лютого був у Маріуполі. Мене запросили, як почесного гостя на турнір. Я поїхав з дружиною розповідав їй про інтернат, де я виріс. Багато спогадів пов’язано з цим містом. Дуже багато друзів у Маріуполі було. На жаль, є ті, хто через дії російської армії залишився без свого житла, дитини, близької людини.

Я не очікував, що росіяни здатні на це. Я дивився 5−10 років тому, що відбувається в Сирії, беззаконність, як вбивали людей, ми дивилися на це і думали, як так може бути, але сьогодні ти розумієш, що це реальність. У мене, наприклад, друг дитинства в перші дні війни загинув, російські військові його застрелили", – сказав Насібов.

Зазначимо, що українським спортсменам доводить змагатися на міжнародних турнірах з представниками країн-агресорів. Досить часто вони намагаються спровокувати наших атлетів спільними фото чи рукостисканнями.

Парвіз Насібов пригадав, як під час чемпіонату Європи-2024 з боротьби заради світлини з українцем інші призери вигнали з п'єдесталу росіянина Анвара Аллахʼярова.

До слова. На чемпіонаті Європи-2024 з боротьби Парвіз Насібов виборов бронзову нагороду. У категорії до 72 кілограм українець переміг француза Мамадассу Сіллу – 5:0.