Спортивна спільнота запровадила санкції проти російських атлетів після початку повномасштабної війни в Україні. Спортсмени з країни-терористки можуть виступати на міжнародних змаганнях лише під нейтральним прапором.

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Росіянина вигнали з п'єдесталу

Втім така позиція Міжнародного олімпійського комітету не подобається українським спортсменам, які змушені виступати в спільних турнірах з росіянами. Попри це забавна історія сталась на чемпіонаті Європи з боротьби на початку лютого.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов розповів, як росіянин Анвар Аллахʼяров намагався його вмовити на спільне фото. Втім українець не погодився, а призери змагання навіть підтримали Парвіза.

Серед призерів золото виграв представник Туреччини, срібло – борець з Азербайджану, а третім став "нейтральний" із Росії. Коли почали готуватись до спільного фото, до мене підходить цей росіянин і каже, що я йду. Я кажу, що я з ним не буду фотографуватися. Він відповідає, що підемо. Я йому знову повторив, що цього не буде. З іншим призерами я добре дружу. Так вийшло, що він підійшов до них та сфотографувався, а потім вони сказали росіянину, щоб він зійшов з п'єдесталу, а мене навпаки запросили. Вийшло, що вони його вигнали, а зі мною зробили спільне фото,

– розповів Насібов.

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Як росіян допустили до Олімпіади

Нагадаємо, що попри протест з боку України та низки європейських країн МОК активно просуває допуск росіян до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Саме такі рекомендації комітет видав федераціям у березні минулого року.

Ба більше, МОК дозволив росіянам брати участь в Олімпійських іграх-2024, якщо ті доведуть свою нейтральність та непричетність до військових структур Росії. Показово, що російським атлетам такі умови виглядають "упередженими" і більшість із них готові бойкотувати Ігри, аби не доводити свою непричетність до війни в Україні.