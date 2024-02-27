24 февраля 2022 года – черная дата в истории человечества. В этот день российские орды начали полномасштабную агрессию против Украины.

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Насибов: В Херсоне тогда происходил полный хаос

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов с ужасом вспоминает первые часы российских бомбардировок. Этот страшный день серебряный призер Олимпиады-2020 встретил в Херсоне.

Война меня застала в Херсоне, где жила моя теща и жена. Где-то в 3-4 часа ночи мне начали звонить. Я звонок сначала сбросил. Потом снова позвонили, беру трубку и говорю: "Ты в своем уме, видел который час". Друг из сборной сказал мне посмотреть в окно. В Херсоне тогда происходил полный хаос. Начались обстрелы, "прилеты". Люди говорили, что вот-вот российская армия будет в Херсоне. Я сразу забрал семью в Киев,

– рассказал Насибов.

Не ожидал, что россияне способны на это

Также 25-летний борец с болью вспомнил Мариуполь. За месяц до вторжения Парвиз был приглашен на турнир в город на Азовском море. К сожалению, многие из друзей и знакомых Насибова из-за действий российских оккупантов потеряли жилье, родных и близких.

"Помню, как где-то за месяц до 24 февраля был в Мариуполе. Меня пригласили, как почетного гостя на турнир. Я поехал с женой рассказывал ей об интернате, где я вырос. Много воспоминаний связано с этим городом. Очень много друзей в Мариуполе было. К сожалению, есть те, кто из-за действий российской армии остался без своего жилья, ребенка, близкого человека.

Я не ожидал, что россияне способны на это. Я смотрел 5-10 лет назад, что происходит в Сирии, беззаконие, как убивали людей, мы смотрели на это и думали, как так может быть, но сегодня ты понимаешь, что это реальность. У меня, например, друг детства в первые дни войны погиб, российские военные его застрелили", – сказал Насибов.

Отметим, что украинским спортсменам приходится соревноваться на международных турнирах с представителями стран-агрессоров. Довольно часто они пытаются спровоцировать наших атлетов совместными фото или рукопожатиями.

Парвиз Насибов вспомнил, как во время чемпионата Европы-2024 по борьбе ради фотографии с украинцем другие призеры выгнали с пьедестала россиянина Анвара Аллахьярова.

К слову. На чемпионате Европы-2024 по борьбе Парвиз Насибов завоевал бронзовую награду. В категории до 72 килограмм украинец победил француза Мамадассу Силлу – 5:0.