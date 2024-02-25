24 лютого 2024 року Україна відзначала другі роковини жахливої війни, яку розпочала сусідня Росія. Попри продовження агресії Міжнародний олімпійський комітет дозволив представникам країн-терористів змагатися у нейтральному статусі. Тож українським атлетам доводиться стикатися з росіянами та білорусами на одних майданчиках.

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Насібов: У Росії багато зомбованих

Олімпійський призер Парвіз Насібов розповів, як намагався донести правду про війну в Україні своїм знайомим у Росії. Проте більшість не бажає сприймати об'єктивну інформацію, віддаючи перевагу російським пропагандистам.

Я показував реальні відео, обстріли російської армії цивільних об'єктів. Багато людей говорили: ми розуміємо, але нічого не можемо сказати. Багато зомбованих. У Росії дуже сильно працює пропаганда, яка ще існує з часів СРСР. Важко донести до них правду. Кому міг я доніс реальні факти,

– сказал Насібов.

Під час міжнародних турнірів Насібов перетинався з "нейтральними" представниками країн-терористів. Деякі з них навіть просили вибачення.

"Так, були спортсмени, які писали, що вони все це не підтримують. Білоруські спортсмени підходили просили вибачення, говорили, що вони не винні. Для мене це не виправдання, оскільки вони виступають у цих країнах, представляють ці держави. Були ситуації, коли спортсмени підходили говорили: "А ми до чого тут? Ми не підтримуємо". Я кажу: "Та я теж ні до чого тут, але я сиджу в підвалі, у мене помирає друг, а ти спиш у ліжку". Має бути якась справедливість", – розповів Насібов.

До слова. Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2024 з боротьби Парвіз Насібов здобув "бронзу". У категорії до 72 кілограм українець переміг представника Франції Мамадассу Сіллу – 5:0.