Спортивное сообщество ввело санкции против российских атлетов после начала полномасштабной войны в Украине. Спортсмены из страны-террористки могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

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Россиянина выгнали с пьедестала

Впрочем такая позиция Международного олимпийского комитета не нравится украинским спортсменам, которые вынуждены выступать в совместных турнирах с россиянами. Несмотря на это забавная история произошла на чемпионате Европы по борьбе в начале февраля.

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов рассказал, как россиянин Анвар Аллахьяров пытался его уговорить на совместное фото. Однако украинец не согласился, а призеры соревнования даже поддержали Парвиза.

Среди призеров золото выиграл представитель Турции, серебро – борец из Азербайджана, а третьим стал "нейтральный" из России. Когда начали готовиться к совместному фото, ко мне подходит этот россиянин и говорит, что я иду. Я говорю, что я с ним не буду фотографироваться. Он отвечает, что пойдем. Я ему снова повторил, что этого не будет. С другим призерами я хорошо дружу. Так получилось, что он подошел к ним и сфотографировался, а потом они сказали россиянину, чтобы он сошел с пьедестала, а меня наоборот пригласили. Получилось, что они его выгнали, а со мной сделали совместное фото,

– рассказал Насибов.

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Как россиян допустили к Олимпиаде

Напомним, что несмотря на протест со стороны Украины и ряда европейских стран МОК активно продвигает допуск россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Именно такие рекомендации комитет выдал федерациям в марте прошлого года.

Более того, МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпийских играх-2024, если те докажут свою нейтральность и непричастность к военным структурам России. Показательно, что российским атлетам такие условия выглядят "предвзятыми" и большинство из них готовы бойкотировать Игры, чтобы не доказывать свою непричастность к войне в Украине.