Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 4 вересня

У столиці Франції продовжуються змагання Паралімпіади-2024. За останні дні українські паралімпійці вибороли понад 40 медалей у різних видах спорту.

У Парижі продовжується Паралімпіада-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань сьомого змагального дня за участю українських спортсмені, пише 24 канал.

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Розклад змагань на 4 вересня

У середу, 4 вересня, на Паралімпіаді-2024 відбудуться змагання у 8-ми видах спорту.

Українські атлети візьмуть участь у стрільбі, плаванні, фехтуванні на візках, настільному тенісі, легкій атлетиці, волейболі та шосейному велоспорті.

10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, пістолет, SH1 ( Денисюк )

– змішані команди, 50 метрів, пістолет, SH1 ( ) 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 ( Яременко )

– чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 ( ) 10:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 ( Денисенко )

– чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 ( ) 10:34 Стрільба з лука – чоловіки, олімпійський лук ( Цимбалюк )

– чоловіки, олімпійський лук ( ) 10:40 Фехтування на візках – чоловіки, рапіра, В ( Науменко )

– чоловіки, рапіра, В ( ) 10:41. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 ( Стеценко )

– жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 ( ) 10:45. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 ( Ванзенко )

– чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 ( ) 10:50. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 ( Крайник )

– чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 ( ) 11:00 Настільний теніс – жінки, одиночний розряд, клас 6 ( Литовченко )

– жінки, одиночний розряд, клас 6 ( ) 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів брасом, SB3 ( Вербова )

– жінки, 50 метрів брасом, SB3 ( ) 11:57. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 ( Богодайко )

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 ( ) 12:00. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 ( Трусов )

– чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 ( ) 12:10 Легка атлетика – чоловіки, 400 метрів Т37 ( Окапінський )

– чоловіки, 400 метрів Т37 ( ) 12:47 Легка атлетика – жінки, штовхання ядра, F46 ( Шпатківська )

– жінки, штовхання ядра, F46 ( ) 13:00 Волейбол сидячи – чоловіки, кваліфікація ( Франція – Україна )

– чоловіки, кваліфікація ( ) 13:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 ( Плакущий, Ковальчук )

– змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 ( ) 14:51 Шосейний велоспорт – чоловіки, група С5, індивідуальна гонка ( Дементьєв )

– чоловіки, група С5, індивідуальна гонка ( ) 20:58. Плавання – змішана естафета, 4х100 метрів вільним стилем, VI (Україна)

Де дивитися

Зазначимо, що змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах: