У Парижі продовжується Паралімпіада-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань сьомого змагального дня за участю українських спортсмені, пише 24 канал.

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Розклад змагань на 4 вересня

У середу, 4 вересня, на Паралімпіаді-2024 відбудуться змагання у 8-ми видах спорту.

Українські атлети візьмуть участь у стрільбі, плаванні, фехтуванні на візках, настільному тенісі, легкій атлетиці, волейболі та шосейному велоспорті.

  • 10:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, пістолет, SH1 (Денисюк)
  • 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Яременко)
  • 10:33. Плавання – чоловіки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Денисенко)
  • 10:34 Стрільба з лука – чоловіки, олімпійський лук (Цимбалюк)
  • 10:40 Фехтування на візках – чоловіки, рапіра, В (Науменко)
  • 10:41. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S12 (Стеценко)
  • 10:45. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Ванзенко)
  • 10:50. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM14 (Крайник)
  • 11:00 Настільний теніс – жінки, одиночний розряд, клас 6 (Литовченко)
  • 11:47. Плавання – жінки, 50 метрів брасом, SB3 (Вербова)
  • 11:57. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Богодайко)
  • 12:00. Плавання – чоловіки, 50 метрів вільним стилем, S7 (Трусов)
  • 12:10 Легка атлетика – чоловіки, 400 метрів Т37 (Окапінський)
  • 12:47 Легка атлетика – жінки, штовхання ядра, F46 (Шпатківська)
  • 13:00 Волейбол сидячи – чоловіки, кваліфікація (Франція – Україна)
  • 13:30. Стрільба – змішані команди, 50 метрів, гвинтівка лежачи, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
  • 14:51 Шосейний велоспорт – чоловіки, група С5, індивідуальна гонка (Дементьєв)
  • 20:58. Плавання – змішана естафета, 4х100 метрів вільним стилем, VI (Україна)

Де дивитися

Зазначимо, що змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах:

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