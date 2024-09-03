Одну із паралімпійських золотих нагород Україні 2 вересня приніс Ігор Цвєтов. 24 Канал розповідає про вже триразового чемпіона Паралімпійських ігор, який став справжнім жахом для суперників у бігових видах програми легкої атлетики.

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"Золотий дубль" на дебютній Паралімпіаді

Ігор Цвєтов – 30-річний параатлет із Миколаєва, який займається у Миколаївському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". Спортсмен спеціалізується на дистанціях у бігу на 100 та 200 метрів.

У 2016-му році Цвєтов дебютував на рівні Паралімпійських ігор, який відбувались у бразильському Ріо-де-Жанейро, серед атлетів із церебральним паралічем. Ігор тріумфально дебютував на Іграх серед шаленої конкуренції.



Дебютна Паралімпіада-2016 для Цвєтова / Фото з інстаграму Ігоря

9 вересня 2016-го року Цвєтов завоював "золото" у бігу на 100 метрів у класі T35. Окрім перемоги українець ще й став автором нового світового рекорду. Цвєтов перевершив досягнення представника Китаю Сен Янга, який тримався із Паралімпіади Пекіна-2008. Новий рекорд від Ігоря склав 12,22 секунди.

Вже у забігу на 200 метрів український параатлет оформив "золотий дубль". І знову не обійшлось без рекорду – 25,11 секунди.

Ось так із двох золотих нагород Ігор Цвєтов дебютував на Паралімпійських іграх та заявив про себе на увесь світ!

Цікаво! На Паралімпіаді-2016 у Бразилії українська збірна здобула 117 нагород – 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових. Із них 19 медалей було у легкій атлетиці.

Додамо, що саме після переможної Паралімпіади-2016 Ігор Цвєтов був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Залишив за спиною росіян

Через три роки Цвєтов показав скандальним суперникам із Росії, де їх місце. Сталось це вже на чемпіонаті світу-2019. Українець здобув дві перемоги у забігах на 100 та 200 метрів (клас T35). Земля у Дубаї стала щасливою для Ігоря.

На дистанції 200 метрів уродженець Миколаєва перетнув фінішну лінію першим та ще й із світовим рекордом, який склав 23,04 секунди.

У бігу на 100 метрів Цвєтов знову став першим та переплюнув світовий рекорд – 11,77 секунди. Слід відзначити, що у фінал Ігор кваліфікувався із найкращим результатом та оновив паралімпійський рекорд планети, який встановив у Ріо (12,19 секунди).

Цікаво, що знову за його спинами зупинились представники ворожої країни Артьом Калашян та Дмітрій Сафронов.

До слова. Наприкінці літа 2020-го року Ігор Цвєтов отримав іменну зірку на "Площі зірок" у Києві (поблизу входу у ТРЦ "Гулівер"). Того ж дня українського параатлета нагородили ОБСЄ медаллю ІІ ступеня "За мир та стабільність".





Зірка Цвєтова на "Площі зірок" у Києві / Фото з інстаграму спортсмена

Срібна Паралімпіада та жодних фото із ворогом

Паралімпіада-2020, як і Олімпіада-2020, була відтермінована на рік через пандемію коронавірусу. Попри це Україна знову довела усім, чому її називають однією із найсильніших збірних на Паралімпійських іграх. 98 нагород здобув українські паралімпійці у Токіо. Із них 24 нагороди були найвищого ґатунку, ще було завойовано 47 срібних та 27 бронзових. Це менше, аніж у Ріо, але теж дуже потужний результат.

Із них 24 нагороди було здобуто у змаганнях із легкої атлетики. І знову Ігор Цвєтов відзначився зі знаком плюс. Цього разу українець приніс у скарбничку України дві срібні медалі (у бігу на 100 та 200 метрів).

На дистанції 100 метрів у класі T35 українець поступився лише представнику Паралімпійського комітету Росії Дмитрію Сафронову. Третім фінішував теж легкоатлет ПКР Артьом Калашян. Цвєтов перетнув фінішну лінію із найкращим особистим результатом – 11.47.

На церемонії нагородження Ігор Цвєтов показав свою позицію щодо суперників із країни-терористки. Українець отримав свою срібну нагороду на подіумі, але відмовився від спільного фото із росіянами. Вчинок українця довів ворожий народ до істерики, а бронзовий призер із Росії Калашян назвав таку поведінку Цвєтова "негарною".



Цвєтов відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді-2020 / Скриншот із трансляції

Після чого Ігор у своїх соцмережах пояснив свій вчинок із ігноруванням у бік росіян. Також параатлет попросив вибачення перед українськими уболівальниками через те, що йому не вдалось перемогти російського суперника.

Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці,

– написав український параатлет.

Пригнічені росіяни під час виконання українського гімну

2 вересня Ігор Цвєтов взяв участь у своєму першому із двох забігів на Паралімпіаді у Парижі. Українець приїхав у столицю Франції у відмінній формі та виграв у фіналі 100-метрівки (клас T35). Цвєтов залишив за своєю спиною двох "нейтральних" росіян та принципових суперників – Калашяна (11,70) та Сафронова (11,79). Фінальний час українця 11,43 секунди.

Як прекрасно було бачити пригнічених росіян, коли на найвищій сходинці п'єдесталу стоїть українець Цвєтов та гучно виконує гімн України.



"Золото" Цвєтова на Паралімпіаді-2024 / Скриншот із трансляції



Український гімн на Паралімпіаді-2024 / Скриншот із трансляції

Після чого росіянин Калашян не знав, що йому робити – він, то сходив із подіуму, то повертався. Натомість інший росіянин Сафронов без сорому позував із нагородою перед камерами.

Ігор Цвєтов навіть не думав робити спільне фото із ворогами та першим покинув п'єдестал. Українець вкотре показав "нейтральним", що їх місце позаду!

Особисте життя та найбільша підтримка

У соцмережах Ігоря Цвєтова чимало світлин із коханою Людмилою.

Ігор Цвєтов разом із другою половинкою / Фото із інстаграму паратлета

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Цвєтов та його кохана / Фото з інстаграму Ігоря

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