В Париже продолжается Паралимпиада-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований седьмого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 канал.

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Расписание соревнований на 4 сентября

В среду, 4 сентября, на Паралимпиаде-2024 состоятся соревнования в 8-ми видах спорта.

Украинские атлеты примут участие в стрельбе, плавании, фехтовании на колясках, настольном теннисе, легкой атлетике, волейболе и шоссейном велоспорте.

10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, пистолет, SH1 ( Денисюк )

– смешанные команды, 50 метров, пистолет, SH1 ( ) 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 ( Яременко )

– мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 ( ) 10:33. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 ( Денисенко )

– мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 ( ) 10:34 Стрельба из лука – мужчины, олимпийский лук ( Цимбалюк )

– мужчины, олимпийский лук ( ) 10:40 Фехтование на колясках – мужчины, рапира, В ( Науменко )

– мужчины, рапира, В ( ) 10:41. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S12 ( Стеценко )

– женщины, 100 метров вольным стилем, S12 ( ) 10:45. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 ( Ванзенко )

– мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 ( ) 10:50. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 ( Крайник )

– мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 ( ) 11:00 Настольный теннис – женщины, одиночный разряд, класс 6 ( Литовченко )

– женщины, одиночный разряд, класс 6 ( ) 11:47. Плавание – женщины, 50 метров брассом, SB3 ( Вербова )

– женщины, 50 метров брассом, SB3 ( ) 11:57. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 ( Богодайко )

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 ( ) 12:00. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 ( Трусов )

– мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 ( ) 12:10 Легкая атлетика – мужчины, 400 метров Т37 ( Окапинский )

– мужчины, 400 метров Т37 ( ) 12:47 Легкая атлетика – женщины, толкание ядра, F46 ( Шпитковская )

– женщины, толкание ядра, F46 ( ) 13:00 Волейбол сидя – мужчины, квалификация ( Франция – Украина )

– мужчины, квалификация ( ) 13:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH2 ( Плакущий, Ковальчук )

– смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH2 ( ) 14:51 Шоссейный велоспорт – мужчины, группа С5, индивидуальная гонка ( Дементьев )

– мужчины, группа С5, индивидуальная гонка ( ) 20:58. Плавание – смешанная эстафета, 4х100 метров вольным стилем, VI (Украина)

Где смотреть

Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах: