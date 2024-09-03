В Париже продолжается Паралимпиада-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований седьмого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 канал.
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Расписание соревнований на 4 сентября
В среду, 4 сентября, на Паралимпиаде-2024 состоятся соревнования в 8-ми видах спорта.
Украинские атлеты примут участие в стрельбе, плавании, фехтовании на колясках, настольном теннисе, легкой атлетике, волейболе и шоссейном велоспорте.
- 10:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, пистолет, SH1 (Денисюк)
- 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Яременко)
- 10:33. Плавание – мужчины, 100 метров вольным стилем, S12 (Денисенко)
- 10:34 Стрельба из лука – мужчины, олимпийский лук (Цимбалюк)
- 10:40 Фехтование на колясках – мужчины, рапира, В (Науменко)
- 10:41. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S12 (Стеценко)
- 10:45. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Ванзенко)
- 10:50. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM14 (Крайник)
- 11:00 Настольный теннис – женщины, одиночный разряд, класс 6 (Литовченко)
- 11:47. Плавание – женщины, 50 метров брассом, SB3 (Вербова)
- 11:57. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Богодайко)
- 12:00. Плавание – мужчины, 50 метров вольным стилем, S7 (Трусов)
- 12:10 Легкая атлетика – мужчины, 400 метров Т37 (Окапинский)
- 12:47 Легкая атлетика – женщины, толкание ядра, F46 (Шпитковская)
- 13:00 Волейбол сидя – мужчины, квалификация (Франция – Украина)
- 13:30. Стрельба – смешанные команды, 50 метров, винтовка лежа, SH2 (Плакущий, Ковальчук)
- 14:51 Шоссейный велоспорт – мужчины, группа С5, индивидуальная гонка (Дементьев)
- 20:58. Плавание – смешанная эстафета, 4х100 метров вольным стилем, VI (Украина)
Где смотреть
Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах:
- канал Общественное Спорт
- региональные каналы Общественного
- сайт Общественное Спорт
- ютуб-канал Общественное Спорт