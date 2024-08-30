Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 31 серпня

Збірна України за два дні здобула вже вісім медалей на Паралімпійських іграх-2024. Третій змагальний день обіцяє бути не менш насиченим.

У суботу, 31 серпня, розпочнеться третій змагальний день на Паралімпіаді-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань цього дня Паралімпійських ігор за участю українських спортсменів, пише 24 канал.

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Розклад змагань на 31 серпня за участю українців

У п'ятницю, 31 серпня, відбудуться змагання всього у двох видах спорту.

Українські параатлети змагатимуться у стрільбі та плаванні.

10:30. Стрільба – чоловіки, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH1 ( Андрій Дорошенко )

) 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 ( Дмитро Cуханов )

) 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 ( Ярослав Денисенко )

) 13:38. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S12 ( Анна Стеценко )

) 10:46. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S14 ( Дмитро Ванзенко )

) 11:10. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S8 ( Богдан Гриненко )

) 11:30. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S13 ( Кирило Гаращенко )

) 11:45. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S13 ( Анна Стеценко )

) 11:58. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S2 ( Роман Бондаренко )

) 13:00. Стрільба – жінки, 10 метрів, пневматичний пістолет, SH1 ( Ірина Ляху )

) 20:22. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S1 (Антон Коль)

Відзначимо, що за підсумками другого змагального дня Україна здобула "золото" та "срібло" у плаванні та ще одну срібну медаль у легкій атлетиці.

Де дивитися

Усі змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Змагання доступні уболівальникам на чотирьох платформах: