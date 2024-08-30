У суботу, 31 серпня, розпочнеться третій змагальний день на Паралімпіаді-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань цього дня Паралімпійських ігор за участю українських спортсменів, пише 24 канал.
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Розклад змагань на 31 серпня за участю українців
У п'ятницю, 31 серпня, відбудуться змагання всього у двох видах спорту.
Українські параатлети змагатимуться у стрільбі та плаванні.
- 10:30. Стрільба – чоловіки, 10 метрів, пневматична гвинтівка стоячи, SH1 (Андрій Дорошенко)
- 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 (Дмитро Cуханов)
- 10:34. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S12 (Ярослав Денисенко)
- 13:38. Плавання – жінки, 100 метрів на спині, S12 (Анна Стеценко)
- 10:46. Плавання – чоловіки, 200 метрів вільним стилем, S14 (Дмитро Ванзенко)
- 11:10. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S8 (Богдан Гриненко)
- 11:30. Плавання – чоловіки, 400 метрів вільним стилем, S13 (Кирило Гаращенко)
- 11:45. Плавання – жінки, 400 метрів вільним стилем, S13 (Анна Стеценко)
- 11:58. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S2 (Роман Бондаренко)
- 13:00. Стрільба – жінки, 10 метрів, пневматичний пістолет, SH1 (Ірина Ляху)
- 20:22. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S1 (Антон Коль)
Відзначимо, що за підсумками другого змагального дня Україна здобула "золото" та "срібло" у плаванні та ще одну срібну медаль у легкій атлетиці.
Де дивитися
Усі змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Змагання доступні уболівальникам на чотирьох платформах:
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